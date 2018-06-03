الداخلية تعلن ضبط أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة في ايمن الموصل

2018/06/03 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن ضبط أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة في ايمن الموصل.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (10 تموز 2017) تحرير الموصل من تنظيم "داعش" بالكامل.

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