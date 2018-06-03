بارزاني للسفير الفرنسي: الأطراف الكردية تسعى لتوحيد الصف في بغداد

2018/06/03 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس وزراء اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الاحد، للسفير الفرنسي، ان الأطراف الكردية تسعى لتوحيد الصف في بغداد، مشيرا الى ان حكومة الاقليم مستمرة في تعزيز علاقتها مع فرنسا.

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وذكر بيان لمكتب بارزاني الاعلامي تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "نيجرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كردستان، استقبل مساء اليوم، برونو أوييرت سفير فرنسا في العراق، وخلال لقاء حضره دومينيك ماس القنصل العام الفرنسي في أربيل، قدم السفير الفرنسي تهانيه بنجاح عملية الانتخابات في العراق بصورة عامة وفي اقليم كردستان بصورة خاصة، بعدها سلط الضوء على عملية الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".واضاف انه "بهذا الشأن، رأى أوييرت أن من المهم أن تخوض الأطراف الكردستانية موحدة المفاوضات في بغداد وتكون لهم مشاركة فاعلة في عملية تشكيل الحكومة وفي الحكومة العراقية الجديدة، كما بارك لأربيل وبغداد مساعيهما الرامية إلى حل قسم من المشاكل بينهما من خلال الحوار والمحادثات".من جانبه، شكر نيجرفان بارزاني بحسب البيان، "دور ودعم فرنسا والرئيس ماكرون في تعزيز علاقات فرنسا مع إقليم كوردستان والتأكيد على عملية حوار أربيل – بغداد التي أسفرت عن حل جزء من المشاكل"، مؤكداً "استمرار جهود حكومة اقليم كوردستان في هذا المجال".وأشار إلى أن "الأطراف السياسية الكردستانية تسعى إلى توحيد الصف والكلمة في بغداد لدى المشاركة في العملية السياسية العراقية وممارسة دور فعال في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

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