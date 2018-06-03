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فيديو| مؤسسات حقوقية تطالب بتحقيق دولي في اغتيال رزان النجار
2018/06/03 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

طالب زملاء الشهيدة رزان النجار المسعفة بمحاكمة قادة جيش الاحتلال، فيما نظمت الإغاثة الطبية وعدد من المؤسسات الوطنية وقفة احتجاجية تندد باغتيال المسعفة رزان النجار في خان يونس..المزيد من التفاصيل في سياق تقرير ضياء حوشية عبر النشرة الاخبارية، على شاشة «الغد».

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