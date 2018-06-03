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استشهاد تسعة يمنيين بغارة لطيران العدوان السعودي الأميركي في صعدة
2018/06/03 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استشهد تسعة يمنيين في غارة لطيران العدوان السعودي الأميركي استهدفت منزلا بمحافظة صعدة.

مصادر مطلعة ذكرت ان طيران العدوان السعودي الأميركي استهدف الاحياء السكنية في العشة بمدينة باقم بمحافظة صعدة، ما أسفر عن استشهاد تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال، فضلا عن إصابة آخرين بجروح.

يذكر أن ثلاثة مواطنين اصيبوا في وقت سابق من اليوم جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية.

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