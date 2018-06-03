بارزاني يلمح لتوحيد كوردي ببغداد

2018/06/03 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد السفير الفرنسي لدى بغداد خلال لقائه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، على ضرورة توحيد الخطاب الكوردستاني في بغداد في المباحثات والمشاركة الفعالة في عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، ان بارزاني إستقبل سفير فرنسا لدى العراق برونو أوبيرت، مضيفا انه خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى أربيل دومينيك ماس، هنأ السفير الفرنسي العراق وإقليم كوردستان بشكل خاص بمناسبة نجاح عملية الإنتخابات في العراق، ثم تم تسليط الضوء على عملية الإنتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.واضاف ان أوبيرت أكد بهذا الصدد على ضرورة توحيد الخطاب الكوردستاني في بغداد في المباحثات والمشاركة الفعالة في عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مثنيا على جهود أربيل وبغداد في حل جزء من المشاكل عبر الحوار والتفاهم الثنائي.واشار البيان الى ان بارزاني من جهته أعرب عن شكره للدور والدعم الفرنسي والرئيس ماكرون في تنمية العلاقات الفرنسية مع إقليم كوردستان، مؤكدا على أهمية حوار أربيل ـ بغداد والذي بفضله تم معالجة جزء من المشاكل والخلافات.ومجددا التأكيد على عزم حكومة إقليم كوردستان في الإستمرار في هذا الصدد.ولفت بارزاني النظر الى أن الأطراف السياسية الكوردستانية بصدد توحيد الخطاب في بغداد والمشاركة في العملية السياسية في العراق ولعب دور فعال في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وكان تداول عدد من المسائل ذات العلاقة بالأوضاع في المنطقة بشكل عام والمجالات الإقتصادية جانباً آخراً من هذا اللقاء، بحسب البيان.

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