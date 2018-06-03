2018/06/03 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / انفجار عبوة ناسفة على دورية امنية شمال شرق ديالى

03/06/2018 22:05:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب ديالى / م .س

انفجرت عبوة ناسفة ، اليوم الأحد، على دورية أمنية اسفرت عن استشهاد عنصر أمني في سوات شمال شرقي ديالى .

وذكر مصدر امني في ديالى لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "عبوة ناسفة إنفجرت اليوم على دورية أمنية في أطراف قرية المخيسة ضمن حوض الوقف بمحيط ناحية أبي صيدا شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف أن "الإنفجار أسفر عن مقتل عنصر أمني في شرطة سوات"، مشيرا الى أنه "تم نقل جثة الضحية الى الطب العدلي وفرض طوق أمني حول مكان الحادث".

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