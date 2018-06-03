فوزير يؤكد رغبته في الاستمرار مع النصر حتى نهاية عقده

2018/06/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المغربي محمد فوزير لاعب نادي النصر السعودي، موقفه من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فوزير انضم للنصر صيف 2017 من الفتح الرباطي المغربي مقابل ما يقرب من 1.40 مليون استرليني، حيث لعب مع العالمي 23 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وصنع هدفين أخرين.

وقال فوزير في تصريحات نشرته صحيفة "سبورت" السعودية: "تلقيت بعض العروض من الإمارات والسعودية والمغرب، ولكني لم استمع لهذه العروض بسبب انني مرتبط بعقد مع النصر".



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وأَضاف: "لم يتواصل معي أي مسئول من داخل نادي النصر يؤكد بها رغبتهم في رحيلي عن الفريق، أنا لازلت لاعبًا في النصر، والجماهير دائمًا تقف بجانبي".

وانتشرت تقارير في الفترة الأخيرة عن رغبة الأورجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني للنصر، بالتخلص من جميع المحترفين ماعدا البرازيلي برونو أوفيني.





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