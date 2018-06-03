2018/06/03 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-03 الساعة 21:36 (بتوقيت بغداد)

بغداد ــ موازين نيوز

افاد مركز الإعلام الأمني، الاحد، عن تفجير 16 عبوة ناسفة تحت السيطرة وتدمير ثلاث مضافات في الانبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت / موازين نيوز / نسخة منه، إن "قوة من قيادة عمليات سامراء واثناء تفتيش الطريق المؤدي الى خط اللاين تعثر على عبوة محلية الصنع وتعالجها دون حادث، كما القت قوة أخرى من القيادة ذاتها القبض على مطلوب في ناحية الإسحاقي".

وأضاف أن "قوة من قيادة عمليات ديالى وخلال عملية تفتيش قرية الصخيرية عالجت غرف طينية متروكة من الممكن استخدامها كمضافات لعصابات داعش الإرهابية، وعثرت على عبوة محلية الصنع، في حين القت القبض على مطلوب في ناحية قره تبة".

ولفت الى أن "قوة من قيادة عمليات الجزيرة فجرت 16 عبوة ناسفة ودمرت 3 مضافات ضمن قاطع المسؤولية".

انتهى

م ح ن

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني يعلن تدمير ثلاث مضافات لداعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الأمني يعلن تدمير ثلاث مضافات لداعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة موازين).