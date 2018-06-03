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السيد نصرالله يلتقي باسيل
2018/06/03 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وتمّ في اللقاء الذي عقد ليل الجمعة التطرّق الي كافة الأوضاع السياسية المحلية والخارجية، وجري تقييم للانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها ، إضافة إلي موضوع النازحين السوريين ومقاومة الفساد ، وجري الاتفاق علي تصوّر أوّلي مشترك لموضوع محاربة الفساد وعلي كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك، وكذلك تم بحث موضوع تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديمقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة.انتهي**2054**س.ر

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