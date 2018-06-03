2018/06/03 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-06-03 الساعة 22:16 (بتوقيت بغداد)

بغداد ــ موازين نيوز

أعلنت وزارة الكهرباء تجاوز انتاج منظومة الكهرباء الوطنية (١٥٠٠٠) ميكاواط ، داعية المواطنين الى عدم الاسراف باستهلاك الطاقة .

وقال بيان لوزارة الكهرباء بعد موجة احتجاجات كبيرة انها "تمكنت الوزارة اليوم الاحد الموافق ٣ /٦/ ٢٠١٨، من الوصول الى انتاج بلغ (١٥٠٤٣) ميكاواط، بفترة قياسية".

وأضاف "ان تجاوز الانتاج (١٥ الف) ميكاواط يؤكد ان الوزارة قد تجاوزت (٢٠٠٠) ميكاواط من الانتاج في ذات اليوم من العام الماضي"،

وأوضحت ان "هذا الانتاج سينعكس إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز في العاصمة بغداد والمحافظات" مبينة ان ملاكات الوزارة ستواصل عملها لادخال وحدات توليدية جديدة الى الخدمة طيلة ايام شهر حزيران الجاري لرفع القدرة الإنتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية.

وتناشد الوزارة المحافظات بـ"عدم التجاوز على حصصهم، لتحقيق التوزيع العادل"، فضلا عن مناشدتها للمواطنين بـ"عدم الاسراف بالاستهلاك للحفاظ على المنجز وتحقيق تجهيز مرضي في أشهر حمل الذروة الصيفي".

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاحد، شحة المياه وأزمة الكهرباء، فيما وجه الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة الازمة.

ولفت البيان الى انه "تم عرض التطورات الحاصلة في تجهيز الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المواطن"، مؤكدا على "ضرورة التزام مجالس المحافظات بالحصص المقررة وعدم التجاوز على الطاقة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية بين محافظات البلد".

ويواجه العراق أزمة نقص حادة في المياه والطاقة الكهربائية تفجرت مع دخول البلاد فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فيما عقد البرلمان الأحد جلسة طارئة في محاولة لاتخاذ اجراءات تعالج الازمتين.

انتهى

م ح ن

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفهداوي يكهرب الأجواء ! .. ووزارة الكهرباء تدعو المواطنين لعدم الاسراف) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفهداوي يكهرب الأجواء ! .. ووزارة الكهرباء تدعو المواطنين لعدم الاسراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).