الكهرباء: انتاج المنظومة الوطنية تجاوز [15] الف ميغاواط

2018/06/03 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، عن تجاوز انتاج المنظومة الوطنية للكهرباء [15] الف ميغاواط.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه ان" الوزارة تمكنت اليوم، من الوصول الى انتاج بلغ [15] الف و[43] ميغاواط، بفترة قياسية".وأضاف ان" تجاوز الانتاج [١٥] الف ميغاواط يؤكد ان الوزارة قد تجاوزت [٢٠٠٠] ميغاواط من الانتاج في ذات اليوم من العام الماضي".وبين ان" هذا الانتاج سينعكس إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز في العاصمة بغداد والمحافظات، وستواصل ملاكات الوزارة عملها لادخال وحدات توليدية جديدة الى الخدمة طيلة ايام شهر حزيران الجاري لرفع القدرة الإنتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية".وناشد المحافظات" بعدم التجاوز على حصصهم؛ لتحقيق التوزيع العادل، وعدم الاسراف بالاستهلاك للحفاظ على المنجز وتحقيق تجهيز مرضي في أشهر حمل الذروة الصيفي".

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