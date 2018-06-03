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مؤسسات دينية عراقية تشارك في المعرض السادس والعشرين الدولي للقرآن الكريم في طهران
2018/06/03 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   طهران – دريد زهير   شارك دار القرآن الكريم التابع للعتبة الحسينية المقدسة و عدد من الموسسات البحثية العراقية في المعرض الدولي السادس والعشرين للقرآن الكريم في طهران.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاحد، أن ” العراق يشارك مع سبعة عشر دولة من بينها الجزائر ولبنان والبوسنة وتركيا” مبينا ان “المعرض شهد […]

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