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عمليات بغداد توضح انفجار الحسينية
2018/06/03 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت قيادة عمليات بغداد، الانفجار الذي شهدته منطقة الحسينية شمالي العاصمة مساء اليوم الأحد.وذكر بيان لعمليات بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "عبوة صوتية انفجرت في السوق الاولى لمنطقة الحسينية كانت موضوعة أسفل أحد البسطات".وأشار الى ان الانفجار "تسبب بإصابة أربعة أشخاص بإصابات طفيفة جداً بسبب تطاير بعض المواد نتيجة العصف".وكانت بعض وسائل الاعلام أفادت بانفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي بمنطقة الحسينية شمالي بغداد مساء اليوم وقالت انها تسببت باستشهاد مدني واصابة أربعة آخرين بجروح.انتهى

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