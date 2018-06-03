الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


القبض على “داعشية” في الساحل الأيسر للموصل
2018/06/03 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ نينوى

تمكنت القوات الأمنية من القبض على إحدى عناصر داعش المطلوبات للقضاء العراقي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في مدينة الموصل.

وذكر مصدر أمني لـ”النور نيوز” أن فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية ألقى القبض على داعشية مطلوبة قضائياً وفق المادة ٤ ١ إرهاب كانت تعمل في طبابة تنظيم داعش.

وبحسب المصدر فإنه تم القبض على الداعشية في منطقة حي التأميم بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على “داعشية” في الساحل الأيسر للموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على “داعشية” في الساحل الأيسر للموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ وكالة: العراق تبدأ مبادلة نفط كركوك بالخام الإيراني
⋙ الاعلام الامني يعلن العثور مواد متفجرة في الانبار
⋙ منظمات عراقية تطلق مبادرة "أوريم" لوضع خطة ادارة مستدامة لموقع اور الأثري
⋙ مقتل 3 جنود سعوديين بنيران الحوثيين في عسير جنوب غربي المملكة
⋙ ترمب ينظم إفطاراً رمضانياَ في البيت الأبيض الأربعاء
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. رجل يُدفن في تابوت غريب!
⋙ فيديو| خبير: المواطن الأردني تحمل الكثير وما يحدث كان له مؤشرات
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا