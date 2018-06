2018/06/03 | 22:45

النور نيوز/ نينوى

تمكنت القوات الأمنية من القبض على إحدى عناصر داعش المطلوبات للقضاء العراقي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في مدينة الموصل.

وذكر مصدر أمني لـ”النور نيوز” أن فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية ألقى القبض على داعشية مطلوبة قضائياً وفق المادة ٤ ١ إرهاب كانت تعمل في طبابة تنظيم داعش.

وبحسب المصدر فإنه تم القبض على الداعشية في منطقة حي التأميم بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على “داعشية” في الساحل الأيسر للموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على “داعشية” في الساحل الأيسر للموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).