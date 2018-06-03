2018/06/03 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ديالى : انخفاض معدلات تلوث الانهر داخل المحافظة بنسبة 50%

03/06/2018 22:39:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب ديالى / م .ك

اعلنت دائرة بيئة ديالى، الاحد، عن انخفاض معدلات تلوث الانهر داخل المحافظة بنسبة 50%.

وذكر مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "بيئة ديالى تعطي ملف الحفاظ على بيئة الانهر والجداول المائية اهمية قصوى من خلال عمل فرق مختصة تاخذ على عاتقها دراسة واقع بيئة الانهر ورصد اي ظواهر سلبية".

واضاف الشمري، ان "معدلات تلوث الانهر وفق ما لدينا من رصد من خلال الاجهزة المختصة تبين انخفاضها بنسبة 50% خلال النصف الاول من 2018 قياسا بالفترة ذاتها في الاعوام الماضي وهو مؤشر ايجابي".

واشار مدير بيئة ديالى الى ان "انخفاض معدلات تلوث الانهر والجداول جاء بسبب وعي الاهالي بخطورة تلويث مياه الانهر وانعكاساتها على زيادة الامراض والاوبئة بالاضافة الى التنسيق مع الدوائر المختصة من اجل رفع وازالة كل المخالفات البيئية".

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