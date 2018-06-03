كهرباء البصرة تنفذ حملة لرفع التجاوزات وتأهيل المقاييس في عموم المحافظة

2018/06/03 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة— واع نفذت مديرية توزيع كهرباء البصرة حملة واسعة لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية ومسح وتأهيل المقاييس وجباية الديون في عموم المحافظة.وقال مدير الدائرة المهندس عباس فاضل ظاهرلوكالة الانباء العراقية(واع) اليوم الاحد أن ” ملاكات المديرية تمكنت من رفع (180) حالة تجاوز فيما قامت فرق المبيعات المرافقة لتلك الحملات بنصب […]

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