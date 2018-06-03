2018/06/03 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الممثل البريطاني، الحائز على جائزة الأوسكار، بنديكت كومبرباتش، بطلا في العالم الواقعي، بعدما أنقذ دراجا من هجوم أربعة لصوص عليه في العاصمة لندن.

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