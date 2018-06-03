2018/06/03 | 23:10

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الامن

الأحد 3 يونيو 2018 | 10:43 مساءً | عدد القراءات : 11

اخماد حريق اندلع بمنزل شرقي بغداد

بغداد/..



تمكنت فرق الدفاع المدني، الاحد، من اخماد حريق نشب في منزل بحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي لـ "عين العراق نيوز"، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق التهم منزل في حي القاهرة شرقي بغداد".





واضاف المصدر ان "الحريق ادى الى اصابة صاحب المنزل بحروق طفيفة"،لافتا الى ان "الحريق نتج عن تماس كهربائي".



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