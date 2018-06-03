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تفاصيل التواجد الامريكي في جبل سنجار
2018/06/03 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مهند السنجاري – كركوك ناو نفى قائممقام قضاء سنجار، الاحد، انشاء قاعدة عسكرية في جبل سنجار، موكدا وصول قوة امريكية تضم مجموعة من المستشارين الامريكان برفقة الجيش العراقي.

وقال فهد حامد لـ(كركوك ناو) ان قوة اميركية مؤلفة من 30 عجلة جاءت برفقة اللواء 37 المدرع التابع للفرقة التاسعة للجيش العراقي، مهمتها ضبط الحدود مع سوريا […]

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