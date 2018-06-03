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فيديو| خبير: المواطن الأردني تحمل الكثير وما يحدث كان له مؤشرات
2018/06/03 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أوصى مجلس الأعيان الأردني بسحب قانون الضريبة، وتشكيل لجنة وطنية لإعادة الصياغة ودعا العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى حوار وطني شامل حول مشروع قانون الضريبة، فيما تتواصل الاحتجاجات في الشارع الأردني وتتواصل دعوات الاعتصام والإضراب، فما هي الآفاق التي ستصل إليها الأزمة؟.

وقال مأمون أبو نوار الخبير الاستراتيجي إن المواطن الأردني تحمل الكثير وما يحدث كان له مؤشرات، للمزيد من التفاصيل يسردها «الخبير»، مع الإعلامي أحمد صبح في برنامج وراء الحدث، على شاشة «الغد».

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