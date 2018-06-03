🔴 مودريتش يدعو نيمار للإنضمام لريال مدريد .. والبرازيلي يرد بابتسامة

2018/06/03 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – التقطت عدسات الكاميرات نجما المنتخب الكراوتي والبرازيلي، لوكا مودريتش ونيمار دا سيلفا أثناء تبادلهما للقصمان والتوقيع عليها عقب نهاية المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم.

وخلال تلك اللقطة قال مودريتش لنيمار :”نحن في انتظارك”، في إشارة إلى رغبته في القدوم لنادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن الأخير اقتصر رده على الابتسام فقط.

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