أرناوتوفيتش يرفض التعليق على أنباء انتقاله لمانشستر يونايتد

2018/06/03 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر رفض ماركو أرناوتوفيتش مهاجم وست هام الإنجليزي، التعليق على التكهنات التي ربطته بالرحيل عن الهامرز والانتقال لمانشستر يونايتد.

الدولي النمساوي لعب دورا هاما في نجاة وست هام من الهبوط تحت قيادة المدرب ديفيد مويس، ليرتبط إسمه بالانتقال للشياطين الحمر.

وقال اللاعب تعليقا على هذه التكهنات:"من الجيد جدا سماع هذه الأنباء".



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وأضاف:"لم أسمع أي شيء من شقيقي ووكيل أعمال، يمكنكم سؤالي هذا السؤال باستمرار ولا توجد لدي أي إجابة".

يذكر أن صاحب الـ29 عاما نجح في تسجيل 11 هدف وصنع 6 آخرين مع الهامرز الموسم الماضي.





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