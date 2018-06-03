2018/06/03 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : المصطلح القرآنى:( كتم ) ( 1 من 2 ): كتم الآيات القرآنية أفظع الكفر مقدمة : أفظع الكفر هو كتم الآيات البينات الواضحات بنفسها .
تكون الآية مضيئة بمعناها لا تحتاج شرحا فيتجاهلها أئمة الكفر .
يكون بيانها هو بمجرد نطقها فيكتمونها ولا ينطقونها تجاهلا منهم لها ، وخوفا إن نطقوها أفصحت ببيانها واضحة مضيئة .
بالتالى تجد موقفين متناقضين : المؤمنون بالقرآن يكتفون بنطق الآية إستشهادا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : المصطلح القرآنى:( كتم ) ( 1 من 2 ): كتم الآيات القرآنية أفظع الكفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تكون الآية مضيئة بمعناها لا تحتاج شرحا فيتجاهلها أئمة الكفر .
يكون بيانها هو بمجرد نطقها فيكتمونها ولا ينطقونها تجاهلا منهم لها ، وخوفا إن نطقوها أفصحت ببيانها واضحة مضيئة .
بالتالى تجد موقفين متناقضين : المؤمنون بالقرآن يكتفون بنطق الآية إستشهادا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : المصطلح القرآنى:( كتم ) ( 1 من 2 ): كتم الآيات القرآنية أفظع الكفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : المصطلح القرآنى:( كتم ) ( 1 من 2 ): كتم الآيات القرآنية أفظع الكفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).