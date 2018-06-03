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#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : المصطلح القرآنى:( كتم ) ( 1 من 2 ): كتم الآيات القرآنية أفظع الكفر
2018/06/03 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : المصطلح القرآنى:( كتم ) ( 1 من 2 ): كتم الآيات القرآنية أفظع الكفر مقدمة : أفظع الكفر هو كتم الآيات البينات الواضحات بنفسها .

تكون الآية مضيئة بمعناها لا تحتاج شرحا فيتجاهلها أئمة الكفر .

يكون بيانها هو بمجرد نطقها فيكتمونها ولا ينطقونها تجاهلا منهم لها ، وخوفا إن نطقوها أفصحت ببيانها واضحة مضيئة .

بالتالى تجد موقفين متناقضين : المؤمنون بالقرآن يكتفون بنطق الآية إستشهادا......

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