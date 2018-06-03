بالفيديو .. رجل يُدفن في تابوت غريب!

2018/06/03 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دفن رجل صيني في سيارة، بدلاً من التابوت التقليدي، بعد أن ترك وصيّة يبلغ ذويه فيها برغبته الشديدة في ذلك.ويظهر الفيديو جنازة الرجل، لحظة إنزال رافعة للسيارة إلى القبر، وهي من نوع "هيونداي" وتحديدا طراز "سوناتا" الشهير.وتوقع أقربائه أن يكون السبب وراء وصيته الغريبة، حبه وتعلقه الكبير بسيارته.انتهى

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