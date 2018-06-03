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واع / برشلونة تعلن عن تمديد تعاقد لاعب الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي
2018/06/03 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / برشلونة تعلن عن تمديد تعاقد لاعب الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي

03/06/2018 23:13:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاحد، عن تمديد تعاقد لاعب الدولي الفرنسي "صامويل أومتيتي" مدافع الفريق.

ويملك المدافع الفرنسي عقدًا مع النادي الكتالوني حتى عام 2021، وبشرط جزائي قدره 60 مليون يورو.

وبحسب بيان البلوجرانا، فإن النادي قد توصل إلى اتفاق مع " أومتيتي" لتمديد بقاءه داخل قلعة "الكامب نو" حتى عام 2023.

وأشار البيان إلى أن لاعب أولمبيك ليون الفرنسي السابق، سيوقع على العقود غدًا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت إسبانيا، وبعد ذلك سيتحدث لوسائل الإعلام.

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