عاجل.. ضربة زراعية يتلقاها العراق بسبب ازمة المياه

2018/06/03 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع مستشار وزارة الزراعة ظافر عبدالله اليوم الاحد ان تتسبب ازمة العراق المائية بخسارة كبيرة في اراضيه الزراعية.وقال عبدالله لشفق نيوز "ازمة المياه سوف تتسبب بخسارة قرابة نصف مليون دونم من تلك الاراضي الزراعية لاسيما في مناطق عمود الفرات".واضاف "قد لا نتمكن من زراعة محاصيل محددة في النجف والديوانية وبابل".وبين "كمية المياه المتوفرة حاليا للاستثمار الزراعي اقل بكثير عما كانت عليه في السابق".ويشهد العراق منذ سنوات انخفاضا ملحوظ في مستويات مياه نهري دجلة والفرات بسبب السياسيات المائية المتبعة من قبل تركيا وايران اضافة الى سوء ادارة هذه الازمة داخل البلاد بحسب مراقبين.وانخفضت مناسيب مياه نهر دجلة في مدينتي بغداد والموصل، بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام، وذلك بعدما أعلنت الحكومة التركية بدء ملء سد "إليسو" الذي أنشئ على منبع النهر في الأراضي التركية، ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي وانخفاض منسوب مياهه.وفي الأثناء، أقدمت السلطات الإيرانية على قطع مياه نهر "الزاب الصغير" عن محافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق مجددا، ما تسبب بأزمة لمشروع المياه في قضاء قلعة دزة بالمحافظة.ووفق ما أعلنته مديرية السدود في إقليم كوردستان، فإن الإجراء الإيراني تسبب في أزمة توفير مياه الشرب.

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