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مقتل 3 جنود سعوديين بنيران الحوثيين في عسير جنوب غربي المملكة
2018/06/03 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قُتل 3 جنود سعوديون بعمليات استهداف نفذها مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

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