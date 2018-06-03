مقتل 3 جنود سعوديين بنيران الحوثيين في عسير جنوب غربي المملكة

2018/06/03 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 3 جنود سعوديون بعمليات استهداف نفذها مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

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