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الأحد 3 يونيو 2018 | 11:14 مساءً | عدد القراءات : 12

منظمات عراقية تطلق مبادرة "أوريم" لوضع خطة ادارة مستدامة لموقع اور الأثري

بغداد/..



اطلقت منظمات المجتمع المدني العراقية، الاحد، مبادرة "اوريم" اطلقت منظمات المجتمع المدني في العراق مبادرة " اوريم " لوضع خطة عمل مستدامة لموقع اور الاثري في الناصرية، بمشاركة اطراف اكاديمية ومعمارية عراقية وأيطالية.





وذكر بيان للمنظمات تلقته "عين العراق نيوز"، ان "منظمات المجتمع المدني في العراق مبادرة اوريم لوضع خطة عمل مستدامة لموقع اور الاثري في الناصرية، بمشاركة اطراف اكاديمية ومعمارية عراقية وأيطاية"، مبينا ان "المبادرة هدفها إقناع الجهات العراقية المختصة بإقرار خطة إدارة عامة لموقع مدينة اور الأثري، تراعي حماية الموقع وإدارته وتطويره بشكل مستدام".





وأضاف البيان ان "المبادرة تقترح تطوير هذه الخطة من خلال مختصين عراقيين ومع الجامعة الايطالية المتخصصة (لاسبينسا) ومكتب المعماري الخبير بآثار العراق كارلو ليوبارد، مع تحمل المبادرة كلفة إكمال الخطة وتقديمها للجهات العراقية المعنية لمراجعتها وإقرارها".





وتابع انه "في حال إقرار هذه الخطة تتعهد المبادرة بالمساهمة بالبحث عن ممولين لتنفيذها في مرحلة على الأرض بالاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص".

وبين ان"هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي أوريم لمساعدة السلطات العراقية على تطبيق متطلبات اليونسكو التي أدرجت اور ضمن ممتلك (أهوار جنوب العراق: ملجأ التنوع البيولوجي والطبيعي لمدن ما بين النهرين)".





وأردف أن "ممتلك الاهوار، كبير وواسع ومختلط، حيث يتضمن أربعة مواقع طبيعية هي: الاهوار الوسطى- ميسان وذي قار ، هور الحويزة- ميسان ، هور الحمار الشرقي- البصرة، وهور الحمار الغربي- ذي قار.



مضاف لها ثلاثة مواقع ثقافية هي : أور، اوروك ،واريدو".

واوضح ان "المبادرة تعني بإحدى هذه المدن وهي مدينة أور، وتقترح إشراك المجتمع المدني المحلي في الناصرية في الحوار حول استدامة الموقع، وحول وضع خطة ادراة مستدامة له، وكذلك المساهمة بصياغة مشروع علامات للمدينة يتضمن علامات حماية وإرشاد ودلالة تكون جزء من الخطة العامة لإدارة الموقع".





ولفت إلى أن "قرار اليونسكو الخاص بإدراج الاهوار (40 COM 8B16) يحدد متطلبات خاصة بالمواقع الثقافية، ويطلب من الحكومة العراقية تنفيذها وبدعمIUCN ،ICOMOS ومركز التراث العالمي"، مبينا ان "واحدة من هذه المتطلبات هي وضع خطة مفصلة / خريطة طريق مفصلة تضمن الحفاظ على الممتلكات على أساس مستدام".





واكد ان "مبادرة اوريم تخطط لزيارة الناصرية والتباحث مع دائرة الآثار والخبراء الوطنيين هناك على هامش مساهمتها بمهرجان الاهوار الذي تعقده عدد من المنظمات العراقية وبضمنها (منظمة حماة دجلة) ومركز مشحوفنا الثقافي للفترة من ١٩- ٢١ حزيران الجاري".





واشار الى انه "ستعقد ندوة متخصصة حول الموضوع في صباح يوم٢٠ من حزيران وفي مجلس محافظة الناصرية بعنوان (ندوة لحماية موقع اور الأثري) ستشهد نقاش حول مقترح المبادرة".





واستكمل بيان المنظمات، "تعتزم مبادرة اوريم ارسال وفد لحضور الاجتماع القادم للدورة الثانية والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والمؤمل انعقاده في المنامة- البحرين للفترة من ٢٤ حزيران لغاية ٧ من تموز، والمتوقع له أن يشهد نقاشا حول تطورات ممتلك الاهوار ضمن مواقع عراقية أخرى".



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