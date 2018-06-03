الاعلام الامني يعلن العثور مواد متفجرة في الانبار

2018/06/03 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الاحد، العثور مواد متفجرة في الانبار.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة من قيادة عمليات شرق الانبار، عثرت على عبوتين ناسفتين على شكل جلكان سعة 20 لتر مملؤمين بمادة نترات الامونيا، وعلى 3 أوعية بلاستيكية مملوءة أيضا بالمادة ذاتها سعة 10 لتر وصاعق هاون عيار 82 ملم، وتمت معالجتها".

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واضاف "كما طهرت طريق بطول 800 متر خلال تفتيش منطقة الهيتاوين".

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