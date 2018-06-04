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الداخلية تعلن اعتقال مطلوب قام بخطف وقتل احد المواطنين جنوبي بغداد
2018/06/04 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال مطلوب قام بخطف وقتل احد المواطنين جنوبي بغداد.يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.

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