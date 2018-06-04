🔴 كوستاريكا يفوز امام ايرلندا الشمالية

2018/06/04 | 00:10

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هاي كورة – انهي منتخب كوستاريكا لقائه الودي اليوم امام منتخب ايرلندا الشمالية بالفوز بثلاثية دون رد و ذلك في اطار الاستعداد من أجل خوض نهائيات كأس العالم في روسيا

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