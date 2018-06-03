تشيلسي يبحث عن بديل ساري بعد تعثر المفاوضات

2018/06/04 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إدارة تشيلسي، مفاوضات للاتفاق مع سلافيسا جوكانوفيتش، المدير الفني لنادي فولهام، لتولي منصب القيادة الفنية للفريق، بعدما تعثرت المفاوضات مع ماوريزيو ساري، بسبب إدارة نابولي.

وقد نجح نادي فولهام في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تفوق على أستون فيلا، في ملحق الصعود.

ويذكر أن نابولي، قد أعلن التعاقد مع كارلو أنشيلوتي، كمدير فني للفريق، في الوقت الذي يظل فيه ساري، على عهدة وصيف الدوري الإيطالي.

قد بدى أنه من الصعب تفاوض إدارة نابولي، مع تشيلسي، على الرغم من رغبة ساري، في الانتقال إلى لندن، في الوقت ذاته قد أعلن أوريليو دي لورينتيس، أنه سيكون عقلاني في التفاوض.

لم يحسم تشيلسي المفاوضات مع أي مدرب، في الوقت الذي دخل أيضًا لوران بلان، في القائمة، أيضًا لويس إنريكي ضمن المرشحين.

وقد أنهى تشيلسي مع أنطونيو كونتي، الدوري الإنجليزي، في المركز الخامس ولم يستطع الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

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