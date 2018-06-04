سعد محمد حسن - الحزب الشيوعي العمالي العراقي ... صعود نجم منصور حكمت ... أفول نجم كارل ماركس ... مساهمة في الحوار الجاري 5

2018/06/04 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_محمد_حسن الحزب الشيوعي العمالي العراقي / صعود نجم منصور حكمت .....أفول نجم كارل ماركس مساهمة في الحوار الجاري 5منذ سنوات عدة لا أتذكر أي كانت هي , أهدى لي أحد الرفاق في الحزب الشيوعي العمالي العراقي مشكورا كتاب مختارات للراحل منصور حكمت التي ضمت كل كتاباته على ما اعتقد, وقد كتب لي الرفيق وعلى رأس الصفحة الأولى في زاويتها اليمنى من الكتاب الإهداء التالي .............إلى ال......

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