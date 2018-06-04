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قمة الزوراء والشرطة تنتهي بالتعادل
2018/06/04 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

تعادل فريقا الزوراء والشرطة، الاحد، بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب الشعب الدولي في قمة مباريات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ولم ينجح الفريقان في ترجمة الفرص المتاحة لهما خلال الشوطين، ليخرج كل منهما من المباراة بنقطة واحدة.

وفي ضوء نتيجة التعادل بقي الزوراء متصدراً لجدول فرق الدوري برصيد 68 نقطة، بينما اصبح فريق الشرطة ثالثاً برصيد 60 نقطة.انتهى أ د

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