الزوراء ينزف النقاط والشرطة تخسر الوصافة والبحري يغرق بنفط ميسان {موسع}

2018/06/04 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعادل فريق الزوراء ومضيفه الشرطة {0-0} في قمة كروية شهدها ملعب الشعب الدولي مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم.ولم يتمكن أي من الفريقين ان يهزا الشباك طيلة المباراة، التي شهدت حضوراً حاشداً للجماهير المؤازرة رغم الساعة المتأخرة.وبهذا التعادل فان الزوراء يواصل صدارة الدوري برصيد 68 نقطة، بينما تخلي الشرطة {60 نقطة} رسمياً عن المنافسة للوصافة أمام الغريم القوة الجوية {62 نقطة}.وبذات مباريات الجولة فقد هزم نفط ميسان 3-1 ضيفه البحري، ليحافظ الأول على مستواه والابتعاد عن مراكز الهبوط عند 36 نقطة بترتيب 11، بينما البحري بات وضعه أكثر قلقاً بعد الخسارة ليكون في المركز 17 برصيد 25 نقطة.انتهى

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