رئيس مجلس محافظة كركوك: جهة سياسية تركمانية وراء مذكرة اعتقالي

2018/06/04 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو ذكر رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة، الاحد، ان جهة سياسية تقف وراء صدور مذكرة اعتقاله من احدى محاكم كركوك.وقال ريبوار الطالباني لـ(كركوك ناو): ان جهة سياسية تركمانية تقف خلف صدور مذكرة اعتقالي من محكمة تحقيق كركوك .واضاف ان المحكمة اصدرت قرارها دون انتظار قرار محكمة التميز حول القضايا السابقة.اصدرت محكمة […]

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