التجارة: تحدد موعد اطلاق الحجز الالكتروني للمشاركة في الدورة 45 لمعرض بغداد الدولي

2018/06/04 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة، اليوم الا حد، عن قرب اطلاق الحجز الالكتروني لحجز المساحة والموقع والامور الفنية الاخرى للمشاركة في الدورة 45 لمعرض بغداد الدولي التي تحمل شعار "عازمون على البناء والاعمار كما التحرير والانتصار"، والمقرر انطلاقها في العاشر من شهر تشرين الثاني.

وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم، ان الحجز الالكتروني سيبدأ في 20/6/2018 وهي آلية تأتي ضمن الخطط المستقبلية التي وضعتها الشركة لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية ولاختزال عملية الروتين في هذا الجانب ولجذب واستقطاب اكبر عدد من المشاركات في الداخل والخارج.

واضاف ان الحجز الالكتروني يتم من خلال الدخول الى موقع www.expo.iq، مشيرا الى ان الحجز لا يثبت الا بدفع المبلغ اما عن طريق الحساب الشخصي للشركات او الاشخاص او عن طريق تحرير صك بمراجعة الشركة مع التأكيد على ان تكون الاولوية لمن يدفع اولا.

مؤكداً أن دورة معرض بغداد الدولي فرصة ثمينة جدا للترويج للصادرات المحلية والسلع الاجنبية ويتيح المجال أمام رجال الاعمال لعقد الصفقات المباشرة وتبادل الخبرات مع نظرائهم من الدول الأخرى.



انتهى/خ.

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