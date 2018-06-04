أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من الشيخ تميم... وهذه تفاصيلها

2018/06/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلمها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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