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أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من الشيخ تميم... وهذه تفاصيلها
2018/06/04 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسلم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلمها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من الشيخ تميم... وهذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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