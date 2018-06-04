السعودية تخسر بثلاثية من بيرو

2018/06/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت الخسارة التي تلقاها الأخضر بعدما تأخر في الشوط الأول بهدفين، الأول جاء عن طريق أندري كاريلو، بينما تكفل القائد العائد من الإيقاف باولو جيريرو بتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ليسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 64 ويؤمن انتصار المنتخب اللاتيني.ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الأولى لكأس العالم برفقة روسيا – البلد المضيف – وأوروجواي والسعودية، علما بأنه سيخوض المباراة الافتتاحية للمونديال يوم 14 يونيه الجاري، فيما يلعب منتخب بيرو بالمجموعة الثالثة بمواجهة الدنمارك وفرنسا واستراليا، ويستهل المنتخب البيروفي مشواره في البطولة بمواجهة الدنمارك.يذكر أن الأخضر السعودي خاض عدة تجارب ودية على مدار الشهر الماضي، آخرها أمام إيطاليا حيث خسر بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن استعداداته بقيادة مدربه الأرجنتيني أنطونيو بيتزي لنهائيات المونديال.

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