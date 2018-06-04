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اصابة شخص باندلاع حريق في منزله شمالي بغداد
2018/06/04 | 00:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، الاحد، باصابة شخص باندلاع حريق في منزله شمالي بغداد.

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