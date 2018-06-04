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نتائج السادس الابتدائي للدراسة التركمانية الدور الاول 2017 – 2018
2018/06/04 | 00:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كركوك – عراق برس – 4 حزيران / يونيو : اعلنت مديرية تربية محافظة كركوك ، الاحد ،  نتائج السادس الابتدائي للدراسة التركمانية  الدور الاول 2017 –  2018  .

انتهى ا.ح

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