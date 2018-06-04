2018/06/04 | 00:55

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كركوك – عراق برس – 4 حزيران / يونيو : اعلنت مديرية تربية محافظة كركوك ، الاحد ، نتائج السادس الابتدائي للدراسة التركمانية الدور الاول 2017 – 2018 .



انتهى ا.ح

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