مقتل 3 عسكريين أتراك قرب الحدود العراقية

2018/06/04 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / فراس سعدون قتل 3 عسكريين أتراك وأصيب رابع، مساء الأحد، في ولاية هكاري الحدودية مع العراق.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن، ” العسكريين قتلوا وأصيبوا قرب تل آك توتون بيرق في قضاء شمدينلي التابع لهكاري” مبينا أن “مسلحين من حزب العمال الكردستاني استهدفوا العسكريين الاتراك بقاذفة موجهة”.

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