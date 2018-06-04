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مقتل 3 عسكريين أتراك قرب الحدود العراقية
2018/06/04 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   اسطنبول / فراس سعدون قتل 3 عسكريين أتراك وأصيب رابع، مساء الأحد، في ولاية هكاري الحدودية مع العراق.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن، ” العسكريين قتلوا وأصيبوا قرب تل آك توتون بيرق في قضاء شمدينلي التابع لهكاري” مبينا أن “مسلحين من حزب العمال الكردستاني استهدفوا العسكريين الاتراك بقاذفة موجهة”.

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