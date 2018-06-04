سلسلة حرائق تضرب مستوطنات اسرائيلية في محيط غزة

2018/06/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة — واع ضربت سلسلة حرائق مستوطنات في محيط قطاع غزة، بعد إطلاق متظاهرين فلسطينيين طائرات ورقية حارقة باتجاه الأراضي التابعة لهذه المستوطنات، حسبما ذكرت صحف الإسرائيلية.“وأوقفت الشرطة الإسرائيلية لبضع ساعات حركة القطارات في مقطع (عسقلان -نتيفوت) بسبب هذه الحرائق، التي اندلعت قرب سكة الحديد في منطقة مستوطنة “سديروت” شمال شرق قطاع غزة”.[…]

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