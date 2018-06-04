اجرام كربلاء تروي تفاصيل العثور على جثة مواطن بالمحافظة بعد ايام من اختطافه

2018/06/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ كربلاءروى قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، الاحد، تفاصيل العثور على جثة مواطن في المحافظة بعد ايام من اختطافه.واضاف انه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات الاستخباراتية الكافية لعدة ايام متواصلة من قبل فريق العمل اثمرت الجهود بالتوصل الى خيوط الجريمة والعثور على جثة المواطن المختطف مدفونه داخل دار أحد المتهمين الفارين".

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