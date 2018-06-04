فيديو| التوقيع على خطة شاملة لتطوير موانئ مصر البحرية

2018/06/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030 بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ورؤساء قطاع النقل البحري، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والمستشار البحري لوزارة النقل، للمزيد من التفاصيل في تقرير محمد عاطف مراسل «الغد» من القاهرة.

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