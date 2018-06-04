قمة القيثارة والنوارس تنتهي سلبية من دون اهداف

2018/06/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادفرض التعادل السلبي نفسه على مباراة القمة بين الشرطة والزوراء، التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي في إطار منافسات الأسبوع العاشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وفي بقية المباريات التي أقيمت في ذات الوقت، تعادل الميناء مع نفط الوسط سلبياً من دون أهداف، فيما تغلب نفط ميسان على البحري 3-1.

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