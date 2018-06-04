نفط ميسان يقلب تأخره الى فوز على البحري في دوري الكرة

2018/06/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قلب نادي نفط ميسان، اليوم الاحد، تأخره امام البحري الى فوز ثمين بثلاثة لهدف ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.

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وقال مراسل الغد برس، ان البحري تقدم اولا في الدقيفة السادسة عشر لينتهي الشوط بهذه النتيجة، قبل ان يقلب الفريق النتيجة في الشوط الثاني". واضاف ان نفط ميسان دخل الشوط الثاني بشكل مختلف وسجل هدف التعادل عبر احمد سعدون في الدقيقة 53". وبين ان "في الدقيقة 66 اضاف مصطفى حامد الهدف الثاني لنفط ميسان ليقلب تأخره الى فوز داخل الميدان"، موضحا ان "قبل نهاية المباراة بدقائق اضاف علي حلو، الهدف الثالث لنفط ميسان".

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