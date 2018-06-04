🔴 روبي مديراً فنياً لإسبانيول

2018/06/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أعلنت إدارة نادي إسبانيول الإسباني عبر موقع النادي الرسمي تعيين جوان سيثيليا الشهير بروبي، مديراً فنياً للفريق الأول اعتباراً من مطلع الموسم المقبل.

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