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🔴 روبي مديراً فنياً لإسبانيول
2018/06/04 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أعلنت إدارة نادي إسبانيول الإسباني عبر موقع النادي الرسمي تعيين جوان سيثيليا الشهير بروبي، مديراً فنياً للفريق الأول اعتباراً من مطلع الموسم المقبل.

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