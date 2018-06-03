إنييستا يتلقى التحية من الجماهير في تعادل إسبانيا مع سويسرا

2018/06/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره السويسري بهدف لمثله، في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب لاسيراميكا، بإسبانيا.

سجل هدفي المباراة، الفارو اودريوزولا في الدقيقة 29، ثم تعادل لسويسرا ريكاردو رودريجيز، في الدقيقة 62 من المباراة.

وقد تلقى أندرياس إنييستا تحية كبيرة من جانب الجماهير التي ملأت جنبات ملعب فياريال، حينما خرج في الدقيقة 55، قد شارك بدلًا منه ساؤول.

ويذكر أن إنييستا قد شارك في أخر مباراة له على الملاعب الإسبانية، حيث قد أعلن اعتزاله عن اللعب الدولي بعد كأس العالم.

ويعد الرسام معشوقًا للجماهير الإسبانية، حيث قد سجل هدف الفوز على هولندا في نهائي كأس العالم 2010.

وتخرج إسبانيا، لمقابلة تونس يوم السبت القادم 9 سبتمبر، لتنهي استعدادتها لكأس العالم.

وأوقعت القرعة إسبانيا في المجموعة الثانية بكأس العالم، إلى جانب البرتغال والمغرب وإيران.





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