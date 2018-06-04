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#مريم نجمه - اللبأ , أو الشَونْدور , ومنافعه ؟
2018/06/04 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مريم_نجمه اللِبا ( الشَوَنْدور ) ومنافعه ؟ نبذة عن اللبا او اللبأ و فوائدهاللّبـــأ - و يسمى أيضاَ الصمغة , أو " الشوندور , الشَمنْدور " أيضاً , و لبن السرسوب -Colostrumوهو عباره عن المادة اللزجه ذات اللون الشاحب التي تخرج من ثدي الام (في الانسان والحيوان ايضا) بعد الولاده مباشره وقبل تدفق الحليب.ويمكن الحصول على هذه المادة من ثدي( البقرة -الماعز-الابل) مباشرة بعد ولادتها لجنينه......

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