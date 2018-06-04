2018/06/04 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه اللِبا ( الشَوَنْدور ) ومنافعه ؟ نبذة عن اللبا او اللبأ و فوائدهاللّبـــأ - و يسمى أيضاَ الصمغة , أو " الشوندور , الشَمنْدور " أيضاً , و لبن السرسوب -Colostrumوهو عباره عن المادة اللزجه ذات اللون الشاحب التي تخرج من ثدي الام (في الانسان والحيوان ايضا) بعد الولاده مباشره وقبل تدفق الحليب.ويمكن الحصول على هذه المادة من ثدي( البقرة -الماعز-الابل) مباشرة بعد ولادتها لجنينه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - اللبأ , أو الشَونْدور , ومنافعه ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مريم نجمه - اللبأ , أو الشَونْدور , ومنافعه ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).